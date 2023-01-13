Январь, 13 в 17:19

В Координационном штабе по вопросам обращения с пленными состоялась встреча с родными военнослужащих 74-го отдельного разведбатальона. Их предупредили о мошенничестве из России.

Как сообщает Офис омбудсмена, пообщались с родными представители Штаба, ВСУ, СБУ и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Представитель омбудсмена предупредил о виде мошенничества, когда россияне предлагают за деньги улучшить условия содержания пленных или внести их в списки на обмен.

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— Недавно был случай, когда россияне предложили мужчине за деньги якобы внести его сына в списки на обмен. Отец заплатил 60 тысяч гривен, однако сына так и не обменяли. Однако может случиться, что в следующих обменах этот пленный таки попадет в список, предложенный Россией и тогда его родные будут думать, якобы это произошло благодаря деньгам, — говорится сообщении.

В офисе Уполномоченного ВР по правам человека отметили, что никаких денег за возвращение наших граждан платить не нужно.

— Украина ценит каждого и работает ради того, чтобы все наши люди вернулись домой, — подчеркивается в сообщении.

Фото: Координационный штаб по обращению с пленными