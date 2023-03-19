Март, 19 в 18:23

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, там взорвали авто коллаборанта-полицейского.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета и советник главы ОВА Сергей Хлань со ссылкой на соответствующую видеозапись, на которой можно увидеть машину в пламени.

Сейчас смотрят

— В Херсонской области убит так называемый командир взвода ППС. Под крыло авто была заложена взрывчатка в Скадовске. Информацию подтверждают сами же пропагандисты. На концерте Кобзона +1? — отметил Хлань.

По данным пропагандистских изданий, покушение на коллаборанта произошло 17 марта. Там сообщают, что назначенный Россией псевдополицейский умер на месте, а его жена и дочь получили ранения.