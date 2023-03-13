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Факты / Україна / Общество

Внесли коррективы в планы поставок РФ: партизаны взорвали железнодорожные пути на Херсонщине

Юля Захарченко, редактор ленты
Внесли коррективы в планы поставок РФ: партизаны взорвали железнодорожные пути на Херсонщине

В Херсонской области украинские партизаны внесли коррективы в планы поставки вооружения оккупантов, взорвав железнодорожные пути.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По данным ЦНС, между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск участники партизанского движения Атеш взорвали железнодорожное полотно.

В то же время Центр национального сопротивления поблагодарил жителей на временно оккупированных территориях Украины за информирование о передвижении и размещении личного состава россиян.

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