Внесли коррективы в планы поставок РФ: партизаны взорвали железнодорожные пути на Херсонщине
В Херсонской области украинские партизаны внесли коррективы в планы поставки вооружения оккупантов, взорвав железнодорожные пути.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По данным ЦНС, между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск участники партизанского движения Атеш взорвали железнодорожное полотно.
В то же время Центр национального сопротивления поблагодарил жителей на временно оккупированных территориях Украины за информирование о передвижении и размещении личного состава россиян.
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— Вместе с вами мы превращаем жизнь оккупантов в ад, — отмечают в Центре национального сопротивления.