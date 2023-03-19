Березень, 19 в 18:23

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області прогриміли потужні вибухи. За попередніми даними, там підірвали авто колаборанта-поліцейського.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради та радник очільника ОВА Сергій Хлань з посиланням на відповідний відеозапис, на якому можна побачити автівку у полум’ї.

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– У Херсонській області вбито так званого командира взводу ППС. Під крило авто було закладено вибухівку в Скадовську. Інформацію підтверджують самі ж пропагандисти. На концерті Кобзона +1? – зазначив Хлань.

За даними пропагандистських видань, замах на колаборанта відбувся 17 березня. Там повідомляють, що призначений Росією псевдополіцейський помер на місці, а його дружина та дочка дістали поранення.