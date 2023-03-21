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Факты / Происшествия

Враг активизировал авиацию на Юге Украины и атакует Одесскую область – Братчук

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
Вибух
Фото: Depositphotos

В Одессе прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги на территории региона.

Обновлено в 20:15. Спикер главы областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что Россия активизировала вражескую авиацию на Юге Украины и пытается атаковать Одесскую область.

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Обновлено в 20:10. Жители Одессы сообщают о запахе дыма и гари в одном из районов города.

Обновлено в 20:00. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушные тревоги.

— Тревоги не игнорируем, — написал он в Telegram.

Обновлено в 19:45. По предварительным данным, в Одесской области отработали силы противовоздушной обороны Украины. Информация уточняется.

Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской, Донецкой, Харьковской, Одесской, части Сумской областей и временно оккупированном Крыму.

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