Март, 21 в 20:20

В Одессе прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги на территории региона.

Обновлено в 20:15. Спикер главы областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что Россия активизировала вражескую авиацию на Юге Украины и пытается атаковать Одесскую область.

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Обновлено в 20:10. Жители Одессы сообщают о запахе дыма и гари в одном из районов города.

Обновлено в 20:00. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушные тревоги.

— Тревоги не игнорируем, — написал он в Telegram.

Обновлено в 19:45. По предварительным данным, в Одесской области отработали силы противовоздушной обороны Украины. Информация уточняется.

Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской, Донецкой, Харьковской, Одесской, части Сумской областей и временно оккупированном Крыму.