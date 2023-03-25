В Краматорске и Славянске прогремели взрывы во время воздушной тревоги
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Краматорске и Славянске прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги на территории Донецкой области.
Об этом сообщают местные жители, Telegram-каналы и пророссийские издания.
Стоит отметить, что сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, частично Кировоградской областях и временно оккупированном Крыму.
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