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Факты / Происшествия

В Краматорске и Славянске прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Юля Захарченко, редактор ленты
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В Краматорске и Славянске прогремели взрывы во время воздушной тревоги
Фото: Depositphotos

В Краматорске и Славянске прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги на территории Донецкой области.

Об этом сообщают местные жители, Telegram-каналы и пророссийские издания.

Стоит отметить, что сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, частично Кировоградской областях и временно оккупированном Крыму.

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