Март, 24 в 23:13

В Краматорске и Славянске прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги на территории Донецкой области.

Об этом сообщают местные жители, Telegram-каналы и пророссийские издания.

Стоит отметить, что сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, частично Кировоградской областях и временно оккупированном Крыму.