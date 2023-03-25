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Факти / Надзвичайні події

У Краматорську та Слов’янську прогриміли вибухи під час повітряної тривоги

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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У Краматорську та Слов’янську прогриміли вибухи під час повітряної тривоги
Фото: Depositphotos

У Краматорську та Слов’янську прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги на території Донецької області.

Про це повідомляють місцеві жителі, Telegram-канали та проросійські видання.

Варто зазначити, що сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, частково Кіровоградській областях і тимчасово окупованому Криму.

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