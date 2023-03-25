У Краматорську та Слов’янську прогриміли вибухи під час повітряної тривоги
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Фото: Depositphotos
У Краматорську та Слов’янську прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги на території Донецької області.
Про це повідомляють місцеві жителі, Telegram-канали та проросійські видання.
Варто зазначити, що сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, частково Кіровоградській областях і тимчасово окупованому Криму.
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