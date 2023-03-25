Березень, 24 в 23:13

У Краматорську та Слов’янську прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги на території Донецької області.

Про це повідомляють місцеві жителі, Telegram-канали та проросійські видання.

Варто зазначити, що сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, частково Кіровоградській областях і тимчасово окупованому Криму.