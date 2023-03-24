Дрожат окна, раздаются звуки стрельбы и взрывов: что происходит в оккупированном Севастополе
В оккупированном Севастополе на территории Крымского полуострова раздаются звуки стрельбы и взрывов в разных местах портового города.
Обновлено в 17:18. В Севастополе снова громко, сообщают пророссийские Telegram-каналы.
Пишут, что слышали взрыв в районе бухты Омега — очень громко. У некоторых жителей города дрожали окна. Российские оккупационные власти пока молчат.
Обновлено в 16:27. В оккупированном Севастополе на территории Крымского полуострова слышна стрельба из автоматического оружия в районе российского военного училища возле Стрелецкой бухты.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и пророссийские издания. Сейчас подробности уточняются.
Стоит отметить, что сейчас звучит сигнал воздушной тревоги в Луганской области и временно оккупированном Крыму.