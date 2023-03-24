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Дрожат окна, раздаются звуки стрельбы и взрывов: что происходит в оккупированном Севастополе

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Крим, Севастополь
Фото: Depositphotos

В оккупированном Севастополе на территории Крымского полуострова раздаются звуки стрельбы и взрывов в разных местах портового города.

Обновлено в 17:18. В Севастополе снова громко, сообщают пророссийские Telegram-каналы.

Пишут, что слышали взрыв в районе бухты Омега — очень громко. У некоторых жителей города дрожали окна. Российские оккупационные власти пока молчат.

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Обновлено в 16:27. В оккупированном Севастополе на территории Крымского полуострова слышна стрельба из автоматического оружия в районе российского военного училища возле Стрелецкой бухты.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и пророссийские издания. Сейчас подробности уточняются.

Стоит отметить, что сейчас звучит сигнал воздушной тревоги в Луганской области и временно оккупированном Крыму.

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Источник: Крым. Реалии
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