Ударили, изнасиловали втроем и распространили видео в школе: на Закарпатье суд дал условный срок трем подросткам

Март, 24 в 16:48

На Закарпатье трое подростков изнасиловали несовершеннолетнюю девочку, сняли это на телефон и распространили видео в школе. Они получили условный срок за преступление.

Суд аргументировал такое решение смягчающими обстоятельствами: отсутствием судимости, хорошими характеристиками и частичным возмещением потерпевшей. Пострадавшая просила выплатить ей 450 тыс. грн морального ущерба, обвиняемые же, по решению суда, возместили ей только 60 тыс. грн. Суд обязал также покрыть процессуальные расходы в размере более 25 тысяч для каждого.

Это дело проходит по ч. 3. ст. 153 УК Украины, предусматривающей наказание в виде 5 лет тюрьмы. Однако из-за вышеуказанных смягчающих обстоятельств суд освободил подростков от отбывания наказания с установлением испытательного срока на два года.

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Отметим, что подросткам не инкриминировали статью 152 Уголовного кодекса (Изнасилование), которая предусматривает более суровое наказание.

Подробности преступления

Установлено, что в августе 2021 года девушка пришла по приглашению одного из трех подростков в подвал. Ребята знали, что она несовершеннолетняя, однако без ее добровольного согласия совершили над ней сексуальное насилие.

Так, один из них сначала ударил девушку в живот, чтобы избежать ожидаемое сопротивление со стороны девушки и запугать ее, после чего другой подросток наклонил несовершеннолетнюю и сжал ее голову между ног. После того, как ребята сняли с девушки одежду, они по очереди насиловали ее и снимали это на телефон, а впоследствии видео распространили среди учеников школы.

Бабушка девочки отметила, что об изнасиловании она узнала от полиции. До этого внучка не рассказывала ей ничего. Когда женщина узнала о преступлении, спросила ее об этом, на что потерпевшая подтвердила, что ее изнасиловали. Бабушка говорит, что внучка стала мрачной и замкнутой, имела проблемы со сном. Женщина написала заявление об уголовном преступлении.

Ученики утверждали, что после того, как видео распространили в школе, девочка рассказала о случившемся.

Пострадавшая объяснила, что была с подростками в дружеских отношениях и в подвал пришла добровольно, поскольку не знала, что они планируют делать. О событии никому не рассказывала, испытывая страх и стыд.

Классные руководители и практический психолог в суде утверждали, что о преступлении узнали, когда в школу пришли полицейские.