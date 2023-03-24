Вдарили, зґвалтували втрьох і поширили відео у школі: на Закарпатті суд дав умовний термін трьом підліткам

Березень, 24 в 16:48

На Закарпатті троє підлітків зґвалтували неповнолітню дівчину, зняли це на телефон і поширили відео у школі. Вони отримали умовний термін за свій злочин.

Суд аргументував таке рішення пом’якшувальними обставинами: відсутністю судимості, хорошими характеристиками та частковим відшкодуванням потерпілій. Постраждала просила виплатити їй 450 тис. грн моральної шкоди, обвинувачені ж, за рішенням суду, відшкодували їй всього лише 60 тис. грн. Суд також постановив покрити процесуальні витрати у розмірі понад 25 тисяч для кожного.

Загалом ця справа проходить за ч. 3. ст. 153 КК України, що передбачає покарання у вигляді 5 років ув’язнення. Проте через вищевказані пом’якшувальні обставини суд звільнив підлітків від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового терміну на два роки.

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Зазначимо, що підліткам не інкримінували статтю 152 Кримінального кодексу (Зґвалтування), яка передбачає суворіше покарання.

Деталі злочину

Встановлено, що у серпні 2021 року дівчина прийшла на запрошення одного з трьох підлітків у підвал. Хлопці знали, що вона є неповнолітньою, однак без її добровільної згоди вчинили щодо неї сексуальне насильство.

Так, один з юнаків спочатку вдарив дівчину у живіт, щоб уникнути очікуваного опору дівчини та залякати її, після чого інший підліток нахилив неповнолітню та стиснув її голову між своїми ногами. Після того, як хлопці зняли з дівчини одяг, вони по черзі її ґвалтували та знімали на телефон, а згодом відео розповсюдили серед учнів школи.

Бабуся дівчини зазначила, що про зґвалтування вона дізналася від поліції. До цього онука не розповідала їй нічого. Коли жінка дізналася про злочин, то спитала дівчину, яка підтвердила, що її зґвалтували. Бабуся каже, що дівчина стала похмурою і замкнутою, мала проблеми зі сном. Жінка написала заяву про кримінальне правопорушення.

Учні стверджували, що після того, як відео поширилося у школі, дівчина зізналася про те, що сталося.

Постраждала пояснила, що була з хлопцями у дружніх відносинах і до підвалу прийшла добровільно, оскільки не знала, що вони планують робити. Про подію нікому не розповідала, відчуваючи страх і сором.

Класні керівники та практична психологиня у суді стверджували, що про злочин дізналися, коли до школи прийшли поліціянти.