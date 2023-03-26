Изнасиловали девочку и отделались условным сроком: глава ОВА поручил разобраться с действиями чиновников

Март, 26 в 17:26

С прошлой пятницы в Воловецкой общине работают соцслужбы, соответствующие департаменты ОВА и Мукачевской РВА, которые изучают все обстоятельства, действия или возможное бездействие ответственных должностных лиц общины, учебного заведения по изнасилованию несовершеннолетней девушки в 2021 году на Воловетчине.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

— Что касается позорного преступления, связанного с сексуальным насилием, совершенным группой подростков в отношении несовершеннолетней девушки в 2021 году на Воловетчине. Комментировать решение суда не буду: это компетенция Высшего совета правосудия, – отметил он.

Микита отметил, что такие случаи недопустимы в обществе, а предотвращение совершения таких преступлений несовершеннолетними является задачей всей вертикали исполнительной власти и местного самоуправления.

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Кроме того, он сообщил, что семье пострадавшей и ребенку будет предоставлена вся необходимая поддержка и помощь.

— Призываю всех родителей не замалчивать такие случаи, немедленно обращаться к РВА, ОВА и мне лично в случае возникновения предпосылок к насилию и совершению таких преступлений. Отдельно обращаюсь к должностным лицам, отвечающим за образование и социальную защиту на всех уровнях. На все случаи ненадлежащего исполнения обязанностей реагирование будет жестким и мгновенным в пределах действующего законодательства, — говорит глава ОВА.

Напомним, что за совершенное подросткам дали наказание – 2 года условно.