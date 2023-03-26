Зґвалтували дівчинку та відбулися умовним терміном: голова ОВА доручив розібратися з діями посадовців

Березень, 26 в 17:26

З минулої п’ятниці у Воловецькій громаді працюють соцслужби, відповідні департаменти ОВА й Мукачівської РВА, які вивчаються усі обставини, дії або можливу бездіяльність відповідальних посадових осіб ТГ, навчального закладу стосовно зґвалтування неповнолітньої дівчини у 2021 році на Воловеччині.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

– Щодо ганебного злочину, пов’язаного із сексуальним насильством, вчиненим групою підлітків стосовно неповнолітньої дівчини у 2021 році на Воловеччині. Коментувати рішення суду не буду: це компетенція Вищої ради правосуддя, – зазначив він.

Микита наголосив на тому, що такі випадки неприпустимі у суспільстві і запобігання вчиненню таких злочинів неповнолітніми є завданням всієї вертикалі виконавчої влади й місцевого самоврядування.

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Крім того, він повідомив, що родині постраждалої та дитині буде надана вся необхідна підтримка й допомога.

– Закликаю всіх батьків не замовчувати такі випадки, негайно звертатися до РВА, ОВА та до мене особисто у разі виникнення передумов до насилля і вчинення таких злочинів. Окремо звертаюся до посадових осіб, які відповідають за освіту та соціальний захист на усіх рівнях. На всі випадки неналежного виконання обов’язків реагування буде жорстке та миттєве у межах чинного законодавства, – каже голова ОВА.

Нагадаємо, що за вчинене підліткам дали покарання — 2 роки умовно.