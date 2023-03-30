Март, 30 в 15:25

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и правоохранительными органами Чешской Республики нейтрализовала транснациональную преступную группировку мошенников, похищавших деньги с банковских счетов граждан ЕС, из-за фишинговых ссылок в популярных интернет-магазинах.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

По данным следователей, с февраля прошлого года мошенники обманули более тысячи жителей ЕС на общую сумму 160 млн в гривневом эквиваленте.

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В ходе следственно-оперативных действий в Украине был задержан организатор группировки и его сообщник.

Кроме того, на территории Евросоюза задержаны еще 17 участников преступной группы. Среди них – граждане Беларуси.

– Организатором незаконной деятельности является житель Киева, специалист в сфере ИТ. Своих подельников он подыскивал через собственные связи, а также на платформе Darknet. Для реализации мошеннической схемы злоумышленники размещали на торговых интернет-платформах объявления о “продаже” популярных товаров по “привлекательной” цене, – рассказали в СБУ.

Для оформления заказа покупателям предлагали перейти по фишинговой ссылке, где они вносили реквизиты своих банковских карт.

Задержанный в Украине организатор мошеннической схемы и его сообщник сообщены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 255 и ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 и ч. 4 ст. 190 (организация завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники в составе преступной организации).

Воровали деньги с банковских счетов граждан ЕС. СБУ с чешскими коллегами задержала мошенников / 4 фотографии

Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.