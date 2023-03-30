Присвоили военное снаряжение для ВСУ на 8 млн грн. В Киеве будут судить двух предпринимателей

Март, 30 в 14:55

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух предпринимателей, продававших гуманитарную помощь, предназначенную для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в апреле 2022 года руководитель и основатель сети магазинов, специализирующихся на продаже товаров военного назначения, обратились в одну из воинских частей Нацгвардии Украины с просьбой предоставить сертификат конечного потребителя.

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– Это нужно было для ввоза на таможенную территорию Украины бронепластин и защитных шлемов, которые они обещали бесплатно передать воинской части, – рассказали в прокуратуре.

Получив документы, предприниматели ввезли из Польши 1500 бронепластин и 300 баллистических шлемов без уплаты таможенных платежей и отказались безвозмездно передать их на нужды защитников Украины, выставив ввезенную амуницию на продажу через сеть своих магазинов.

Рыночная стоимость ввозимых товаров составила около 8 млн. грн.

– В ходе обысков у предпринимателей также обнаружили и изъяли около 140 тыс. патронов к огнестрельному оружию. Изъятые боеприпасы и военное снаряжение переданы на нужды Вооруженных Сил Украины, – рассказали в прокуратуре.

За присвоение гуманитарной помощи и нарушение порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 333 УК Украины), бизнесменам грозит до 7 лет заключения.