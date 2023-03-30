Березень, 30 в 15:25

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та правоохоронними органами Чеської Республіки нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків громадян ЄС, через фішингові посилання в популярних інтернет-магазинах.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, з лютого минулого року шахраї ошукали понад тисячу мешканців ЄС на загальну суму 160 млн у гривневому еквіваленті.

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У ході слідчо-оперативних дій в Україні затримали організатора угруповання та його спільника.

Крім того, на території Євросоюзу затримано ще 17 учасників злочинної групи. Серед них – громадяни Білорусі.

– Організатором незаконної діяльності є мешканець Києва, фахівець у сфері ІТ. Своїх спільників він підшукував через власні зв’язки, а також на платформі Darknet. Для реалізації шахрайської схеми зловмисники розміщували на торговельних інтернет-платформах оголошення про “продаж” популярних товарів за “привабливою” ціною, – розповіли в СБУ.

Для оформлення замовлення покупцям пропонували перейти за фішинговим посиланням, де вони вносили реквізити своїх банківських карток.

Затриманим в Україні організатору шахрайської схеми та його спільнику повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 та ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 190 (організація заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації).

Крали гроші з банківських рахунків громадян ЄС. СБУ з чеськими колегами затримала шахраїв / 4 фотографии

Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.