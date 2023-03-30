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Нардеп, которая “забыла” указать в декларации квартиру в центре Киева, заплатит штраф – приговор суда

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Нардеп, которая “забыла” указать в декларации квартиру в центре Киева, заплатит штраф – приговор суда
Фото: Depositphotos

30 марта коллегия Высшего антикоррупционного суда огласила приговор действующему народному депутату, забывшей указать в декларации квартиру в центре Киева стоимостью около 2,5 млн грн.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Приговором суда нардепу назначено наказание в виде штрафа в размере 44,2 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах государственной власти сроком на 1 год, – говорится в сообщении.

Детали дела:

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В декларации за 2020 год депутат не указала квартиру в одном из центральных районов столицы стоимостью около 2,5 млн грн, которая находилась у нее в аренде в течение 2020-2021 годов.

Досудебное расследование начато по материалам НАПК и осуществлялось детективами НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

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