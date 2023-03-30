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Нардепка, яка “забула” вказати у декларації квартиру в центрі Києва, заплатить штраф – вирок суду

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Нардепка, яка “забула” вказати у декларації квартиру в центрі Києва, заплатить штраф – вирок суду
Фото: Depositphotos

30 березня колегія Вищого антикорупційного суду оголосила вирок чинній народній депутатці, яка забула вказати у декларації квартиру у центрі Києва вартістю близько 2,5 млн грн.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

– Вироком суду нардепу призначено покарання у виді штрафу у розмірі 44,2 тис. грн, із позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням функцій представника влади в органах державної влади строком на 1 рік, – йдеться у повідомленні.

Деталі справи: 

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У декларації за 2020 рік народна депутатка не вказала квартиру в одному з центральних районів столиці вартістю близько 2,5 млн грн, яка перебувала у неї в оренді протягом 2020-2021 років.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами НАЗК та здійснювалось детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП. 

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

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