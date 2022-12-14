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В среду, 14 декабря, САП и НАБУ сообщили о подозрении действующему депутату Украины в преднамеренном внесении недостоверных сведений в декларацию (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины). Так, народный избранник “забыл” указать квартиру в столице и деньги на банковских счетах.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

– Досудебное расследование, начатое по материалам НАПК, установило, что народный депутат в декларации за 2020 год не указал квартиру в столице, которая находилась у него в пользовании, а также неправильно указал сумму имеющихся на его банковских счетах денежных активов, – говорится в сообщении.

Как уточнило ведомство, в целом не задекларировано имущество на общую сумму более 3,7 млн грн, что более чем в 500 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Этим он нарушил требования пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 Закона Украины О предотвращении коррупции.