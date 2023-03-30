Привласнили військове спорядження для ЗСУ на 8 млн грн. У Києві судитимуть двох підприємців

Березень, 30 в 14:55

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох підприємців, які продавали гуманітарну допомогу, призначену для Збройних Сил України.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За даними слідства, у квітні 2022 року керівник та засновник мережі магазинів, що спеціалізуються на продажі товарів військового призначення, звернулись до однієї з військових частин Нацгвардії України з проханням надати їм сертифікат кінцевого споживача.

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– Це потрібно було для ввезення на митну територію України бронепластин та захисних шоломів, які вони обіцяли безоплатно передати військовій частині, – розповіли в прокуратурі.

Отримавши документи, підприємці ввезли з Польщі 1500 бронепластин та 300 балістичних шоломів без сплати митних платежів та відмовились безоплатно передати їх на потреби захисників України виставивши ввезену амуніцію на продаж через мережу своїх магазинів.

Ринкова вартість ввезених товарів становила близько 8 млн грн.

– У ході обшуків у підприємців також виявили та вилучили близько 140 тис. набоїв до вогнепальної зброї. Наразі вилучені боєприпаси та військове спорядження передано на потреби Збройних Сил України, – розповіли в прокуратурі.

За привласнення гуманітарної допомоги та порушення порядку міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 333 КК України) бізнесменам загрожує до 7 років ув’язнення.