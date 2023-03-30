Выманивали деньги у родственников военнопленных: заключенных Ровенской колонии уличили в мошенничестве

Март, 30 в 13:06

Трое заключенных Ровенской колонии, которые отбывали наказание за тяжкие преступления, организовали мошенническую схему выманивания денег у родственников пропавших без вести украинских военных.

Потенциальных жертв находили в сети в тематических сообществах среди людей, которые разыскивают своих близких.

Выдавая себя за военных, злоумышленники обещали родственникам за деньги установить места пребывания пропавших воинов и даже освобождение из плена.

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За так называемые услуги просили от 3 тыс. до почти 100 тыс. грн — сумма зависела от эмоционально-психологического состояния потерпевших и их финансовых возможностей.

Эти деньги мошенники просили переводить на банковские карты знакомой одного из заключенных. После получения средств они больше не выходили на связь.

По месту отбывания наказания и дома у знакомой одного из заключенных сотрудники СБУ изъяли мобильные телефоны и планшеты, почти 20 сим-карт различных операторов, на которые были зарегистрированы фейковые аккаунты, пять банковских карточек, на которые поступали деньги от потерпевших, а также черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.

Решается вопрос об объявлении о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).