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Виманювали гроші у родичів військовополонених: в’язнів Рівненської колонії викрили у шахрайстві

Валентина Летяк, редакторка стрічки
в’язнів Рівненської колонії викрили у шахрайстві
Фото: СБУ

Троє в’язнів Рівненської колонії, які відбували покарання за тяжкі злочини, організували шахрайську схему виманювання грошей у родичів зниклих безвісти українських військових.

Потенційних жертв знаходили в мережі у тематичних спільнотах серед людей, які розшукують своїх близьких.

Видаючи себе за військових, зловмисники обіцяли родичам за гроші встановити місця перебування зниклих воїнів та навіть звільнення з полону.

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За так звані послуги просили від 3 тис. до майже 100 тис. грн – сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей.

Ці гроші шахраї просили переказувати на банківські картки знайомої одного з ув’язнених. Після отримання коштів вони більше не виходили на зв’язок.

в’язнів Рівненської колонії викрили у шахрайстві

За місцем відбування покарання та вдома у знайомої одного з в’язнів співробітники СБУ вилучили мобільні телефони і планшети, майже 20 сім-карток різних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти, п’ять банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих, а також чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

Вирішується питання щодо оголошення про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

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Джерело: СБУ
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