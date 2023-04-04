СБУ разоблачила настоятеля храма УПЦ МП, который “благословлял” россиян во время оккупации Харьковщины

Апрель, 04 в 14:43

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего настоятеля храма УПЦ МП, который благословлял российских военных во время оккупации Харьковщины.

На священнослужителя одного из храмов Изюмской епархии УПЦ МП, который поддержал вооруженную агрессию РФ, СБУ собрала доказательную базу.

Сообщается, что в период временной оккупации части Харьковщины протоиерей организовал постановочное церковное шествие ко Дню крещения Киевской Руси, к которому пытался привлечь местных жителей.

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По данным контрразведки СБУ, во время “мероприятия” он благословлял российских оккупантов и освящал их колонны военной техники в Купянском районе.

— Весь “процесс” приказал своим соратникам зафиксировать на камеру для дальнейшего обнародования на кремлевских медиаресурсах. Таким образом враг пытался имитировать “поддержку” захватчиков со стороны местных верующих, — сообщили в СБУ.

Во время освобождения Харьковщины злоумышленник вместе с семьей бежал на территорию России, где его назначили настоятелем Православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.

По этим фактам следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.