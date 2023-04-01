Апрель, 01 в 13:54

Служба безопасности Украины опубликовала перехваченные телефонные разговоры бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита УПЦ МП Павла Лебедя.

Сегодня утром ему вручили уведомление о подозрении, и сейчас СБУ проводит обыски по месту жительства митрополита.

Так, в телефонных разговорах митрополит Павел радовался временной оккупации Херсона. Говорил, что люди радуются, потому что там уже везде российские флаги.

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— Когда-то говорили, что будет война Америки с Россией до последнего украинца. Еще немного осталось, — сказал в разговоре митрополит.

В другом разговоре Павел Лебедь рассказывает, что Россия “лупанула” по американским лабораториям в Киеве и Одессе. И хочет, чтобы радиоактивная пыль из тех лабораторий разлетелась на американцев.

А еще митрополит Лебедь говорит, что украинцы сами провоцируют агрессора.

В других телефонных разговорах Павел Лебедь называет теробороновцев “ублюдками”. А еще, по его мнению, в западных регионах нет украинцев, потому что “то все Польша и Венгрия”.

Пресс-служба СБУ также опубликовала фото с обысков у бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры.

На фото можно увидеть дорогую мебель, иконы, картины, элементы декора дома, где проживает митрополит. Также среди найденного есть предмет похожий на печать с гербом Российской Империи.

Оправдывал нападение России: СБУ опубликовала разговоры митрополита Павла и показала фото обысков / 6 фотографий

Сегодня СБУ сообщило о подозрении митрополиту Павлу Лебедю по ч. 1 ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).