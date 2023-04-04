СБУ викрила настоятеля храму УПЦ МП, який “благословляв” росіян під час окупації Харківщини

Квітень, 04 в 14:43

Служба безпеки України викрила колишнього настоятеля храму УПЦ МП, який благословляв російських військових під час окупації Харківщини.

На священнослужителя одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ МП, який підтримав збройну агресію РФ, СБУ зібрала доказову базу.

Повідомляється, що у період тимчасової окупації частини Харківщини протоієрей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі, до якої намагався залучити місцевих жителів.

Зараз дивляться

За даними контррозвідки СБУ, під час “заходу” він благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі.

— Увесь “процес” наказав своїм поплічникам зафіксувати на камеру для подальшого оприлюднення на кремлівських медіаресурсах. Таким чином ворог намагався імітувати “підтримку” загарбників з боку місцевих вірян, – повідомили в СБУ.

Під час звільнення Харківщини зловмисник разом із сім’єю втік на територію Росії, де його призначили настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Тверської і Кашинської єпархії РПЦ.

За цими фактами слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Нині тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.