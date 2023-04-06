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Полицейский из Сумщины за $5 тыс. переправлял уклонистов в Молдову

Валентина Летяк, редактор ленты
Поліцейський переправляв ухилянтів до Молдови
Фото: Прокуратура Киева

Полицейский сектора реагирования патрульной полиции одного из райуправлений полиции Сумской области по предварительному сговору с группой лиц занимался незаконной переправкой через границу в Молдову мужчин призывного возраста, то есть так называемых уклонистов.

Правоохранитель задержан при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры, ему объявлено подозрение по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УКУ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Следователи задокументировали встречи полицейского с потенциальными заказчиками “услуги”, за которую он просил $5 тыс.

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Именно при передаче такой суммы за незаконное пересечение государственной границы подозреваемого и задержали.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, устанавливается полный круг лиц, причастных к организации преступной схемы.

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Источник: Прокуратура Киева
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