Поліцейський із Сумщини за $5 тис. переправляв ухилянтів до Молдови

Квітень, 06 в 11:46

Поліцейський сектору реагування патрульної поліції одного з райуправлінь поліції Сумської області за попередньою змовою з групою осіб займався незаконним переправлення через кордон до Молдови чоловіків призовного віку, тобто так званих ухилянтів.

Правоохоронця затримано за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, йому оголошено підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Слідчі задокументували зустрічі поліцейського з потенційними замовниками “послуги”, за яку він просив $ 5 тис.

Зараз дивляться

Саме при передачі такої суми за незаконний перетин державного кордону підозрюваного і затримали.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, встановлюється повне коло осіб, причетних до організації злочинної схеми.