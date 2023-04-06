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Факти / Надзвичайні події

Поліцейський із Сумщини за $5 тис. переправляв ухилянтів до Молдови

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Поліцейський переправляв ухилянтів до Молдови
Фото: Прокуратура Києва

Поліцейський сектору реагування патрульної поліції одного з райуправлінь поліції Сумської області за попередньою змовою з групою осіб займався незаконним переправлення через кордон до Молдови чоловіків призовного віку, тобто так званих ухилянтів.

Правоохоронця затримано за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, йому оголошено підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Слідчі задокументували зустрічі поліцейського з потенційними замовниками “послуги”, за яку він просив $ 5 тис.

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Саме при передачі такої суми за незаконний перетин державного кордону підозрюваного і затримали.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, встановлюється повне коло осіб, причетних до організації злочинної схеми.

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Джерело: Прокуратура Києва
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