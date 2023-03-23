До $13,5 тыс. за “услуги”: СБУ ликвидировала 14 новых схем выезда уклонистов за границу
СБУ разоблачила 14 новых схем выезда за границу мужчин призывного возраста, за организацию незаконной деятельности объявлено подозрение 34 лицам.
За так называемые услуги фигуранты брали от $2 тыс. до $13,5 тыс. Сумма зависела от региона проживания уклониста и срочности побега.
В частности, в Запорожье врач местной частной клиники и трое его сообщников незаконно оформляли таким уклонистам группу инвалидности.
А в Виннице пятеро жителей областного центра подделывали справки военно-врачебной комиссии, временные удостоверения военнообязанных и другие документы. Для этого использовали поддельные печати и штампы.
Трое жителей Днепра помогали военнообязанным получать фальшивые медицинские справки о непригодности к военной службе.
В Кировоградской области представители одного из благотворительных фондов предлагали уклонистам выехать за границу под видом водителей гуманитарных перевозок, внося недостоверные сведения в электронную систему Шлях.
Еще 10 фактов незаконной переправки военнообязанных за пределы Украины военная контрразведка СБУ выявила в Волынской, Закарпатской, Одесской и Черновицкой областях.
Всем задержанным фигурантам объявлено подозрение по ст. 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
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