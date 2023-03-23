Март, 23 в 16:41

СБУ разоблачила 14 новых схем выезда за границу мужчин призывного возраста, за организацию незаконной деятельности объявлено подозрение 34 лицам.

За так называемые услуги фигуранты брали от $2 тыс. до $13,5 тыс. Сумма зависела от региона проживания уклониста и срочности побега.

В частности, в Запорожье врач местной частной клиники и трое его сообщников незаконно оформляли таким уклонистам группу инвалидности.

Сейчас смотрят

А в Виннице пятеро жителей областного центра подделывали справки военно-врачебной комиссии, временные удостоверения военнообязанных и другие документы. Для этого использовали поддельные печати и штампы.

Трое жителей Днепра помогали военнообязанным получать фальшивые медицинские справки о непригодности к военной службе.

В Кировоградской области представители одного из благотворительных фондов предлагали уклонистам выехать за границу под видом водителей гуманитарных перевозок, внося недостоверные сведения в электронную систему Шлях.

Еще 10 фактов незаконной переправки военнообязанных за пределы Украины военная контрразведка СБУ выявила в Волынской, Закарпатской, Одесской и Черновицкой областях.

Всем задержанным фигурантам объявлено подозрение по ст. 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

До $13,5 тыс. за “услуги”: СБУ ликвидировала 14 новых схем выезда уклонистов за границу / 4 фотографии

Всех граждан, которые по возрасту подлежат призыву, могут мобилизовать. Какая ответственность предусмотрена за неявку в военкомат по повестке — читайте на Фактах ICTV.