В Кракове 63-летний мужчина поджег себя перед зданием Генконсульства Украины

В Кракове 63-летний мужчина поджег себя перед зданием Генерального консульства Украины.

Об этом сообщает RMF24.

Как пишет издание, инцидент произошел около 07:50 утра.

– 63-летний украинец выкрикивал на украинском языке призывы возвращаться на Родину и защищать страну от россиян. Свои слова он адресовал украинским мужчинам, которые собрались перед консульством, – говорится в сообщении.

По предварительной информации, скорее всего, мужчина в знак протеста облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег. Его потушили случайные прохожие.

В МИД Украины сообщили, что в тяжелом состоянии гражданин был госпитализирован. Врачи сейчас оказывают ему срочную медицинскую помощь. Состояние украинца критическое.

– Генеральное консульство взаимодействует с польскими правоохранителями, которые начали расследование, чтобы установить причину и все обстоятельства трагедии, – рассказал представитель МИД Олег Николенко

Консулы также держат на контроле оказание медицинской помощи гражданину, устанавливают связь с его родными.

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