У Кракові 63-річний чоловік підпалив себе перед будівлею Генконсульства України

У Кракові 63-річний чоловік підпалив себе перед будівлею Генерального консульства України.

Про це повідомляє RMF24.

Як пише видання, інцидент стався близько 7:50 ранку.

– 63-річний українець вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян. Свої слова він адресував українським чоловікам, які зібралися перед консульством, – йдеться у повідомленні.

За попередньо інформацією, скоріш за все, чоловік на знак протесту облив себе легкозаймистою речовиною і підпалив. Його загасили випадкові перехожі.

В МЗС України повідомили, що у важкому стані громадянин був госпіталізований. Лікарі зараз надають йому термінову медичну допомогу. Стан українця критичний.

– Генеральне консульство взаємодіє з польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, щоб установити причину та всі обставини трагедії, – розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

Консули також тримають на контролі надання медичної допомоги громадянину, встановлюють зв’язок із його рідними.

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