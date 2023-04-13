У Кракові 63-річний чоловік підпалив себе перед будівлею Генконсульства України
У Кракові 63-річний чоловік підпалив себе перед будівлею Генерального консульства України.
Про це повідомляє RMF24.
Як пише видання, інцидент стався близько 7:50 ранку.
– 63-річний українець вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян. Свої слова він адресував українським чоловікам, які зібралися перед консульством, – йдеться у повідомленні.
За попередньо інформацією, скоріш за все, чоловік на знак протесту облив себе легкозаймистою речовиною і підпалив. Його загасили випадкові перехожі.
В МЗС України повідомили, що у важкому стані громадянин був госпіталізований. Лікарі зараз надають йому термінову медичну допомогу. Стан українця критичний.
– Генеральне консульство взаємодіє з польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, щоб установити причину та всі обставини трагедії, – розповів речник МЗС Олег Ніколенко.
Консули також тримають на контролі надання медичної допомоги громадянину, встановлюють зв’язок із його рідними.