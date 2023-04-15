Во Франции во время гонки авто влетело в толпу зрителей
Во Франции автомобиль на большой скорости въехал в толпу, в результате чего пострадали шесть человек, двое из них получили серьезные травмы. Они госпитализированы.
Согласно предварительному расследованию, инцидент произошел на гонке, во время которой мужчина не справился с управлением. Автомобиль вылетел на полной скорости на повороте, в результате чего въехал в толпу зрителей.
Правоохранители задержали четырех человек — водителя автомобиля и трех его пассажиров. Все они находятся под стражей.
Двое 18-летних людей получили сильные ранения в результате инцидента. Оба были госпитализированы.
Видео инцидента, приведенное ниже, было широко распространено в социальных сетях.
France.Bordeaux. pic.twitter.com/PAvt7X8nRd
— Budisantoso (@Budisan49625819) April 15, 2023
К слову, 13 апреля в польском селе Эльжбецине возле Буско-Здруя автобус съехал с дороги и вылетел в кювет , в результате чего пострадали четверо украинцев.
Источник: France Bleu
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