Во Франции во время гонки авто влетело в толпу зрителей

Во Франции автомобиль на большой скорости въехал в толпу, в результате чего пострадали шесть человек, двое из них получили серьезные травмы. Они госпитализированы.

Согласно предварительному расследованию, инцидент произошел на гонке, во время которой мужчина не справился с управлением. Автомобиль вылетел на полной скорости на повороте, в результате чего въехал в толпу зрителей.

Правоохранители задержали четырех человек — водителя автомобиля и трех его пассажиров. Все они находятся под стражей.

Двое 18-летних людей получили сильные ранения в результате инцидента. Оба были госпитализированы.

Видео инцидента, приведенное ниже, было широко распространено в социальных сетях.

К слову, 13 апреля в польском селе Эльжбецине возле Буско-Здруя автобус съехал с дороги и вылетел в кювет , в результате чего пострадали четверо украинцев.

Источник: France Bleu

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