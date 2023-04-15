У Франції під час перегонів авто влетіло у натовп глядачів

У Франції автомобіль на великій швидкості в’їхав у натовп, внаслідок чого постраждали шестеро людей, двоє з них отримали серйозні травми. Їх госпіталізовано.

Згідно з попереднім розслідуванням, інцидент стався на перегонах, під час яких чоловік не впорався з кермуванням. Автомобіль вилетів на повній швидкості на повороті, внаслідок чого в’їхав у натовп глядачів.

Правоохоронці затримали чотирьох людей – водія автомобіля та трьох його пасажирів. Наразі усі вони перебувають під вартою.

Двоє 18-річних людей отримали серйозні поранення внаслідок інциденту. Обох було госпіталізовано.

Відео інциденту, наведене нижче, було широко поширене у соціальних мережах.

До речі, 13 квітня у польському селі Ельжбеціні біля Бусько-Здруя автобус з’їхав з дороги та злетів у кювет , внаслідок чого постраждало четверо українців.

Джерело: France Bleu

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