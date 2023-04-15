У Франції під час перегонів авто влетіло у натовп глядачів
У Франції автомобіль на великій швидкості в’їхав у натовп, внаслідок чого постраждали шестеро людей, двоє з них отримали серйозні травми. Їх госпіталізовано.
Згідно з попереднім розслідуванням, інцидент стався на перегонах, під час яких чоловік не впорався з кермуванням. Автомобіль вилетів на повній швидкості на повороті, внаслідок чого в’їхав у натовп глядачів.
Правоохоронці затримали чотирьох людей – водія автомобіля та трьох його пасажирів. Наразі усі вони перебувають під вартою.
Двоє 18-річних людей отримали серйозні поранення внаслідок інциденту. Обох було госпіталізовано.
Відео інциденту, наведене нижче, було широко поширене у соціальних мережах.
France.Bordeaux. pic.twitter.com/PAvt7X8nRd
— Budisantoso (@Budisan49625819) April 15, 2023
До речі, 13 квітня у польському селі Ельжбеціні біля Бусько-Здруя автобус з’їхав з дороги та злетів у кювет , внаслідок чого постраждало четверо українців.
Джерело: France Bleu
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко