Съехал с дороги и вылетел в кювет: в Польше автобус с украинцами попал в ДТП
13 апреля в польском селе Эльжбецине возле Буско-Здруя автобус съехал с дороги и вылетел в кювет, в результате чего пострадали четверо украинцев.
Всего в автобусе ехало 14 человек, из них – 12 пассажиров и двое водителей.
В результате ДТП четыре человека получили легкие травмы. Трое женщин и 15-летний парень были доставлены в местную больницу.
В полиции проинформировали, что водитель автобуса, вероятно, чтобы избежать столкновения с выбежавшей на дорогу серной, резко повернул направо. В результате транспортное средство съехало на обочину и перевернулось.
Автобус следовал из Украины в Познань. Внутри были только граждане Украины. Все они, за исключением травмированных, после аварии остались на соседней заправке ждать другого автобуса.
Напомним, что недавно в Молдове слетел с трассы автобус с украинцами, который направлялся в Киев. В результате аварии госпитализировали девять пассажиров, пятеро из них — граждане Украины.
Источник: inpoland.net.pl
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