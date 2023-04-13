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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Съехал с дороги и вылетел в кювет: в Польше автобус с украинцами попал в ДТП

Съехал с дороги и вылетел в кювет: в Польше автобус с украинцами попал в ДТП
Фото: Pixabay

13 апреля в польском селе Эльжбецине возле Буско-Здруя автобус съехал с дороги и вылетел в кювет, в результате чего пострадали четверо украинцев.

Всего в автобусе ехало 14 человек, из них – 12 пассажиров и двое водителей.

В результате ДТП четыре человека получили легкие травмы. Трое женщин и 15-летний парень были доставлены в местную больницу.

В полиции проинформировали, что водитель автобуса, вероятно, чтобы избежать столкновения с выбежавшей на дорогу серной, резко повернул направо. В результате транспортное средство съехало на обочину и перевернулось.

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Фото: inpoland.net.pl

Автобус следовал из Украины в Познань. Внутри были только граждане Украины. Все они, за исключением травмированных, после аварии остались на соседней заправке ждать другого автобуса.

Напомним, что недавно в Молдове слетел с трассы автобус с украинцами, который направлялся в Киев. В результате аварии госпитализировали девять пассажиров, пятеро из них — граждане Украины.

Источник: inpoland.net.pl

ДТП, за кордон, Польша, Українці
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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