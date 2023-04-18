Поджег себя перед консульством в Кракове: в больнице умер 62-летний украинец
В Польше умер от полученных ожогов 62-летний украинец, который на прошлой неделе поджег себя возле Генерального консульства Украины в Кракове.
Об этом заявила пресс-секретарь специализированной больницы имени Людвика Ридигера в Кракове Эдита Пшибильская в комментарии польским журналистам.
— Несмотря на усилия специалистов Малопольского ожогового и пластического центра, сегодня днем умер пациент, который 13 апреля был доставлен в больницу Людвика Ридигера в тяжелом состоянии в результате травм, полученных после поджога перед украинским консульством, — рассказала она.
По словам пресс-секретаря, состояние мужчины после поджога на территории Кракова было критическим с самого начала.
Недавно мужчина совершил самоподжог в очереди в генеральное консульство Украины в Кракове. По словам очевидцев, он выкрикивал на украинском языке призывы возвращаться на родину и защищать от армии РФ.
Источник: RMF FM
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