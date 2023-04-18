Підпалив себе перед консульством у Кракові: у лікарні помер 62-річний українець
У Польщі помер від отриманих опіків 62-річний українець, який минулого тижня підпалив себе біля Генерального консульства України у Кракові.
Про це заявила прессекретарка спеціалізованої лікарні імені Людвіка Ридигера в Кракові Едіта Пшибильська у коментарі польським журналістам.
– Попри зусилля фахівців Малопольського опікового та пластичного центру, сьогодні вдень помер пацієнт, який 13 квітня був доставлений до лікарні Людвіка Ридигера у важкому стані внаслідок травм, отриманих після підпалу перед українським консульством, – розповіла вона.
За словами прессекретарки, стан чоловіка після підпалу на території Кракова був критичним від самого початку.
Нещодавно чоловік здійснив самопідпал у черзі до генерального консульства України у Кракові. За словами очевидців, він вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину та захищати від армії РФ.
Джерело: RMF FM
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