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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Підпалив себе перед консульством у Кракові: у лікарні помер 62-річний українець

Консульство України у Кракові
Фото: Getty Images

У Польщі помер від отриманих опіків 62-річний українець, який минулого тижня підпалив себе біля Генерального консульства України у Кракові.

Про це заявила прессекретарка спеціалізованої лікарні імені Людвіка Ридигера в Кракові Едіта Пшибильська у коментарі польським журналістам.

– Попри зусилля фахівців Малопольського опікового та пластичного центру, сьогодні вдень помер пацієнт, який 13 квітня був доставлений до лікарні Людвіка Ридигера у важкому стані внаслідок травм, отриманих після підпалу перед українським консульством, – розповіла вона.

За словами прессекретарки, стан чоловіка після підпалу на території Кракова був критичним від самого початку.

Нещодавно чоловік здійснив самопідпал у черзі до генерального консульства України у Кракові. За словами очевидців, він вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину та захищати від армії РФ.

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Джерело: RMF FM

Краків, Підпал, Україна-Польща, Українці
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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