Підпалив себе перед консульством у Кракові: у лікарні помер 62-річний українець

У Польщі помер від отриманих опіків 62-річний українець, який минулого тижня підпалив себе біля Генерального консульства України у Кракові.

Про це заявила прессекретарка спеціалізованої лікарні імені Людвіка Ридигера в Кракові Едіта Пшибильська у коментарі польським журналістам.

– Попри зусилля фахівців Малопольського опікового та пластичного центру, сьогодні вдень помер пацієнт, який 13 квітня був доставлений до лікарні Людвіка Ридигера у важкому стані внаслідок травм, отриманих після підпалу перед українським консульством, – розповіла вона.

За словами прессекретарки, стан чоловіка після підпалу на території Кракова був критичним від самого початку.

Нещодавно чоловік здійснив самопідпал у черзі до генерального консульства України у Кракові. За словами очевидців, він вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину та захищати від армії РФ.

Джерело: RMF FM

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.