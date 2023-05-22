Брала деньги за сексуальные “развлечения” и создание порно с детьми: в Киевской области будут судить горе-мать

Жительницу Киевской области и ее знакомого будут судить за сексуальную эксплуатацию своих несовершеннолетних детей — 13-летней дочери и 11-летнего сына. В суд направили обвинительный акт против женщины.

По данным Офиса генерального прокурора, с 2020 года горе-мать передавала своих детей знакомому для сексуальных развлечений и изготовления порно, а также сама участвовала в сексуальном насилии.

Она брала от 100 до 500 грн за сексуальные развлечения и изготовление порнографических материалов, отмечают в Национальной полиции.

Женщина систематически передавала детей своему знакомому для посещения бани, где совершались развратные действия против ее детей с участием других совершеннолетних лиц. Отмечается, что детскую порнографию создавали и за пределами Киевской области.

В суд направили обвинительный акт против горе-матери по фактам совершения сексуального развращения своих малолетних детей и передачи их для сексуальной эксплуатации (ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины).

За сексуальное преступление против детей женщине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Ее соучастнику также объявили о подозрении в совершении указанных преступлений. Расследование уголовного производства против него еще продолжается.

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