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РФ хочет использовать иностранных детей в Крыму как “живой щит” – литовский депутат

Крим, Гніздо ластівки замок
Фото: Depositphotos

Россия хочет использовать иностранных детей как “живой щит” во временно оккупированном Крыму.

Страна-агрессор приглашает школьников из разных стран мира приехать на полуостров для якобы отдыха или участия в культурно-образовательных мероприятиях.

Об этом сообщил глава комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Кащюнас.

— Под видом музыкального конкурса в крымский детский лагерь Артек приглашают группы 12-13-летних школьников из Казахстана, Израиля, Бельгии, Марокко, Таджикистана, Египта, Армении и других стран. Также организуются различные другие мероприятия, — написал он в Facebook.

Депутат подчеркнул, что таким образом страна-агрессор попытается создать впечатление, что Крым якобы является законной частью РФ.

— Но главная цель гораздо циничнее: привезти как можно больше “живых щитов”, детей-заложников – перед будущим контрнаступлением украинских военных, — отметил он.

Кащюнас призвал правительства стран принять немедленные меры для защиты своих юных граждан и не допустить их использования россиянами “в качестве заложников или в целях военной пропаганды”.

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Война в Украине, Крым, Російська агресія
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