Брала гроші за сексуальні “розваги” і створення порно з дітьми: у Київській області судитимуть горе-матір

Жительку Київської області та її знайомого судитимуть за сексуальну експлуатацію своїх неповнолітніх дітей – 13-річної доньки та 11-річного сина. До суду скерували обвинувальний акт проти жінки.

За даними Офісу генерального прокурора, з 2020 року горе-матір передавала своїх дітей знайомому для сексуальних “розваг” та виготовлення порно, а також сама брала участь у сексуальному насильстві.

Вона брала від 100 до 500 грн за сексуальні “розваги” та виготовлення порнографічних матеріалів, зазначають у Національної поліції.

Жінка систематично передавала дітей своєму знайомому для відвідування лазні, де вчинялися розпусні дії проти її дітей за участі інших повнолітніх осіб. Зазначається, що дитячу порнографію створювали й поза межами Київської області.

До суду скерували обвинувальний акт проти горе-матері за фактами вчинення сексуального розбещення малолітніх дітей та передання їх для сексуальної експлуатації (ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України).

За сексуальний злочин проти дітей жінці загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Її співучаснику також оголосили про підозру у вчиненні зазначених злочинів. Розслідування кримінального провадження проти нього ще триває.

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