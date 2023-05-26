Изнасиловал и обокрал женщину, с которой познакомился на улице. В Одесской области задержали мужчину

В Одесской области в Измаильском районе мужчина избил, изнасиловал и отобрал личные вещи и деньги у женщины.

Об этом сообщают в ГУНП Одесской области.

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что с насильником познакомилась на улице, после чего он заманил ее к себе домой, где и совершил насилие.

Следователи выяснили, что злоумышленник во время разговора с женщиной узнал, что она ищет работу, и, воспользовавшись этим, пообещал отвезти ее якобы на свое предприятие и трудоустроить, но по дороге заехал с ней домой, чтобы взять какие-то вещи.

– Однако в доме мужчина сразу нанес женщине несколько ударов кулаком по голове, пригрозил ножом и изнасиловал. А после этого снова избил и отобрал деньги, мобильный телефон, золотые украшения, – говорится в сообщении полиции.

Злоумышленника разыскали и задержали, изъяв у него вещи потерпевшей. За вышеуказанные преступления правоохранители открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 152 УК (изнасилование), что влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а также ч. 4 ст. 187 УК (разбой), что предусматривает от восьми до 15 лет с конфискацией имущества.

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