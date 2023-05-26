Зґвалтував та обікрав жінку, з якою познайомився на вулиці. На Одещині затримали чоловіка

На Одещині в Ізмаїльському районі чоловік побив, зґвалтував та відібрав особисті речі й гроші у жінки.

Про це повідомляють у ГУНП Одеської області.

Потерпіла розповіла правоохоронцям, що із ґвалтівником познайомилася на вулиці, після чого він заманив її до себе додому, де і вчинив насильство.

Слідчі з’ясували, що зловмисник під час розмови з жінкою дізнався, що вона шукає роботу, і, скориставшись цим, пообіцяв відвезти її нібито на своє підприємство та працевлаштувати, але дорогою заїхав із нею додому, щоб взяти якісь речі.

– Однак в оселі чоловік одразу завдав жінці декілька ударів кулаком по голові, пригрозив ножем і зґвалтував. А після цього знову побив і відібрав гроші, мобільний телефон, золоті прикраси, – йдеться у повідомленні поліції.

Зловмисника розшукали та затримали, вилучивши у нього речі потерпілої. За вище вказані злочини правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 152 ККУ (зґвалтування), що тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, а також ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій), що передбачає від восьми до 15 років із конфіскацією майна.

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