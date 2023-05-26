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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зґвалтував та обікрав жінку, з якою познайомився на вулиці. На Одещині затримали чоловіка

згвалтування, насильство, дівчинка
Фото: Pexels

На Одещині в Ізмаїльському районі чоловік  побив, зґвалтував та відібрав особисті речі й гроші у жінки.

Про це повідомляють у ГУНП Одеської області.  

Потерпіла розповіла правоохоронцям, що із ґвалтівником познайомилася на вулиці, після чого він заманив її до себе додому, де і вчинив насильство. 

Слідчі з’ясували, що зловмисник під час розмови з жінкою дізнався, що вона шукає роботу, і, скориставшись цим, пообіцяв відвезти її нібито на своє підприємство та працевлаштувати, але дорогою заїхав із нею додому, щоб взяти якісь речі. 

– Однак в оселі чоловік одразу завдав жінці декілька ударів кулаком по голові, пригрозив ножем і зґвалтував. А після цього знову побив і відібрав гроші, мобільний телефон, золоті прикраси, – йдеться у повідомленні поліції.

Зловмисника розшукали та затримали, вилучивши у нього речі  потерпілої. За вище вказані злочини правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 152 ККУ (зґвалтування), що тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, а також  ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій), що передбачає від восьми до 15 років із конфіскацією майна.

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Зґвалтування, Крадіжка, Насильство, Одеська область, Поліція
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

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