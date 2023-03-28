Групповое изнасилование на Закарпатье: ВСП проверит жалобы на судью, которая вынесла приговор

Март, 28 в 0:08

Высший совет правосудия проверит зарегистрированные жалобы на судью Оксану Софилканич, которая рассматривала дело об изнасиловании 14-летней девочки на Закарпатье.

Об этом сообщили на сайте ВСП.

— Зарегистрированные жалобы о совершении судьей Воловецкого районного суда Закарпатской области Софилканич О.А. дисциплинарного проступка и сообщения судьи о вмешательстве в ее деятельность как судьи при осуществлении правосудия, будут объективно проверены, им дадут соответствующую оценку в определенном законом порядке, — говорится в сообщении.

ВСП уверяет, что разделяет обеспокоенность общественности относительно справедливости приговора, однако не наделен полномочиями вмешиваться в рассмотрение судебных дел, давать оценку доказательствам, проверять законность и обоснованность судебных решений или комментировать их.

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Проверка законности и обоснованности судебного решения относится исключительно к компетенции суда высшей инстанции, то есть апелляционного суда, добавили в ВСП.

Ранее стало известно, что прокуратура намерена обжаловать приговор Воловецкого районного суда, который приговорил трех подростков к двум годам условного срока за групповое изнасилование несовершеннолетней девочки.