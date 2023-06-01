Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе

В Одессе среди бела дня произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще один получил огнестрельные ранения.

В полиции Одесской области сообщили, что инцидент произошел 1 июня возле Киевского рынка. По предварительной информации, в результате конфликта между родственниками, которые находились в двух автомобилях.

Женщина на пассажирском сиденье BMW погибла на месте, а 30-летний мужчина — в карете скорой. Он был водителем этого авто. Раненого водителя Range Rover доставили в больницу.

Издание Думская со слов очевидцев сообщило, что огонь открыл водитель Range Rover. Перестрелка началась в районе сквера Луч, а после погони кровавая развязка произошла недалеко от Киевского базара.

По словам людей, он ранил тех, кто сидел не передних сиденьях в BMW. После чего пассажир с заднего сиденья легковушки открыл ответный огонь.

По еще одной версии, конфликт начался на Люстдорфской дороге. Очевидцы сообщали о трех машинах, которые принимали в нем участие. Тогда прозвучали четыре выстрела. Вероятно, женщина погибла еще тогда. Дворами BMW преследовали две машины.

В межквартальном проезде BMW зажали, и перестрелка продолжилась. Третья машина исчезла.

Кем оказались погибшие и стрелок?

По информации источников Думской в правоохранительных органах, за рулем автомобиля Range Rover находился известный одесский тренер и глава одной из борцовских федераций.

Telegram-каналы пишут, что речь идет о Руслане Умарове. Он является тренером по пляжной борьбе. Погибла женщина, пассажирка BMW — его жена Елена Мишина.

Водителем BMW, который погиб в карете скорой, оказался Анатолий Арабаджи. Одесские паблики пишут, что он был любовником жены Умарова. Кроме того, пишут, что Арабаджи был ранее судим за разбой и учился в одесском МВД, но не закончил заведение.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). За это предусмотрено от 10 до 15 лет за решеткой.

На месте происшествия работают полицейские во главе с руководством следственного управления ГУНП в Одесской области.

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