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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі

вбивство в Одесі
Фото: Нацполіція

В Одесі серед білого дня сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло дві людини, ще одна дістала вогнепальні поранення.

У поліції Одещини повідомили, що інцидент стався 1 червня біля Київського ринку. За попередньою інформацією, внаслідок конфлікту між родичами, які перебували у двох автомобілях.

Жінка на пасажирському сидінні BMW загинула на місці, а 30-річний чоловік – у кареті швидкої. Він був водієм цього авто. Пораненого водія Range Rover доправили у лікарню.

Видання Думська зі слів очевидців повідомило, що вогонь відкрив водій Range Rover. Перестрілка почалася в районі скверу Луч, а після погоні кривава розв’язка сталася недалеко від Київського базару.

За словами людей, він поранив тих, хто сидів не передніх сидіннях у BMW. Після чого пасажир із заднього сидіння легковика відкрив вогонь у відповідь.

За ще однією версією, конфлікт почався на Люстдорфській дорозі. Очевидці повідомляли про три машини, які брали у ньому участь. Тоді пролунали чотири постріли. Ймовірно, жінка загинула ще тоді. Дворами BMW переслідували дві автівки.

У міжквартальному проїзді BMW затиснули, й перестрілка продовжилася. Третя машина зникла.

Ким виявилися загиблі та стрілець?

За інформацією джерел Думської у правоохоронних органах, за кермом автомобіля Range Rover перебував відомий одеський тренер та голова однієї з борцівських федерацій.

Telegram-канали пишуть, що йдеться про Руслана Умарова. Він є тренером із пляжної боротьби. Загибла жінка, пасажирка BMW – його дружина Олена Мішина.

Олена Мішина і Руслан Умаров

Олена Мішина (ліворуч) і Руслан Умаров (праворуч)

Водієм BMW, який загинув у кареті швидкої, виявився Анатолій Арабаджі. Одеські пабліки пишуть, що він був коханцем дружини Умарова. Крім того, пишуть, що Арабаджі був раніше засуджений за розбій та вчився в одеському МВС, але не закінчив заклад.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).  За це передбачено від 10 до 15 років за ґратами.

На місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області.

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Вбивство, Новини Одеси, Одеса, Стрілянина
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