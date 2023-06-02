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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов

Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины нейтрализовала еще 10 схем уклонения от призыва на военную службу.

– За суммы от 1 до 10 тыс. долл. организаторы сделок предлагали гражданам свою помощь в избежании мобилизации и нелегальном выезде за границу, – говорится в сообщении.

В Киеве сотрудники военной контрразведки СБУ задержали двух дельцов, которые предлагали мужчинам избежать призыва через фейковые документы о плохом здоровье.

На Кировоградщине на сделках разоблачено руководство ОАО Кировоградгаз. За деньги чиновники фиктивно трудоустраивали на предприятие лиц призывного возраста и таким образом бронировали их на время мобилизации.

Кроме того, фейковые рабочие кроме бронирования получали и зарплаты. Через схему должностные лица растратили почти 400 тыс. грн.

В Днепре киберспециалисты СБУ задержали главу местной благотворительной организации, который оформлял уклонистов как волонтеров. Таким образом они пытались выехать за границу якобы для перевозки гуманитарной помощи.

В Запорожье задержан председатель районной комиссии медико-социальной экспертизы. Она оформляла фиктивные группы инвалидности для незаконного выезда за пределы Украины. Во время обысков у фигурантки обнаружено более 100 тыс. долл.

На Житомирщине разоблачены должностные лица местной фирмы, которая получила оборонный заказ и таким образом получила право бронировать от призыва до 50% своих работников.

Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов
Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов
Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов
Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов
Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов
Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов
Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов
Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов
Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов
Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов
Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов
Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов
Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов
Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов
Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов
Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов
Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов
Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов
Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов
Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов

На Закарпатье сотрудники военной контрразведки СБУ ликвидировали еще три канала побега уклонистов за границу. Дельцы предлагали выезд из Украины на основании фиктивных документов и в обход пунктов пропуска.

В Николаеве задержан чиновник военной службы правопорядка, который способствовал уклонистам в выезде за границу на основании фиктивных справок о состоянии здоровья.

В Виннице сообщено о подозрении местному перевозчику, который уличен во внесении недостоверных сведений о псевдоводителях в систему Шлях.

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Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов

Источник: СБУ
Винницкая область, Київ, махінації, СБУ, строкова служба
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