Переправляли за границу призывников. СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов

Служба безопасности Украины нейтрализовала еще 10 схем уклонения от призыва на военную службу.

– За суммы от 1 до 10 тыс. долл. организаторы сделок предлагали гражданам свою помощь в избежании мобилизации и нелегальном выезде за границу, – говорится в сообщении.

В Киеве сотрудники военной контрразведки СБУ задержали двух дельцов, которые предлагали мужчинам избежать призыва через фейковые документы о плохом здоровье.

На Кировоградщине на сделках разоблачено руководство ОАО Кировоградгаз. За деньги чиновники фиктивно трудоустраивали на предприятие лиц призывного возраста и таким образом бронировали их на время мобилизации.

Кроме того, фейковые рабочие кроме бронирования получали и зарплаты. Через схему должностные лица растратили почти 400 тыс. грн.

В Днепре киберспециалисты СБУ задержали главу местной благотворительной организации, который оформлял уклонистов как волонтеров. Таким образом они пытались выехать за границу якобы для перевозки гуманитарной помощи.

В Запорожье задержан председатель районной комиссии медико-социальной экспертизы. Она оформляла фиктивные группы инвалидности для незаконного выезда за пределы Украины. Во время обысков у фигурантки обнаружено более 100 тыс. долл.

На Житомирщине разоблачены должностные лица местной фирмы, которая получила оборонный заказ и таким образом получила право бронировать от призыва до 50% своих работников.

На Закарпатье сотрудники военной контрразведки СБУ ликвидировали еще три канала побега уклонистов за границу. Дельцы предлагали выезд из Украины на основании фиктивных документов и в обход пунктов пропуска.

В Николаеве задержан чиновник военной службы правопорядка, который способствовал уклонистам в выезде за границу на основании фиктивных справок о состоянии здоровья.

В Виннице сообщено о подозрении местному перевозчику, который уличен во внесении недостоверных сведений о псевдоводителях в систему Шлях.

Источник : СБУ

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