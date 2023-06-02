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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів

Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів
Фото: СБУ

Служба безпеки України нейтралізувала ще 10 схем ухилення від призову на військову службу.

– За суми від 1 до 10 тис. дол. організатори оборудок пропонували громадянам свою допомогу в уникненні мобілізації та нелегальному виїзді за кордон, – йдеться у повідомленні. 

У  Києві співробітники військової контррозвідки СБУ затримали двох ділків, які пропонували чоловікам уникнути призову через фейкові документи про погане здоров’я.

На Кіровоградщині на оборудках викрито керівництво ВАТ Кіровоградгаз. За гроші посадовці фіктивно працевлаштовували на підприємство осіб призовного віку і таким чином бронювали їх на час мобілізації.

Крім того, фейкові робітники окрім бронювання отримували й зарплати. Через схему посадові особи розтратили майже 400 тис. грн.

У Дніпрі кіберфахівці СБУ затримали очільника місцевої благодійної організації, який оформлював ухилянтів як волонтерів. У такий спосіб вони намагались виїхати за кордон нібито для перевезення гуманітарної допомоги.

У Запоріжжі затримано голову районної комісії медико-соціальної експертизи. Вона оформляла фіктивні групи інвалідності для незаконного виїзду за межі України. Під час обшуків у фігурантки виявлено понад 100 тис. дол.

На Житомирщині викрито посадовців місцевої фірми, яка отримала оборонне замовлення і таким чином набула право бронювати від призову до 50% своїх працівників.

Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів
Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів
Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів
Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів
Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів
Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів
Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів
Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів
Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів
Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів
Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів
Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів
Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів
Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів
Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів
Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів
Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів
Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів
Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів
Переправляли за кордон призовників. СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів

На Закарпатті співробітники військової контррозвідки СБУ ліквідували ще три канали втечі ухилянтів за кордон. Ділки пропонували виїзд з України на підставі фіктивних документів та в обхід пунктів пропуску.

У Миколаєві затримано посадовця військової служби правопорядку, який сприяв ухилянтам у виїзді за кордон на підставі фіктивних довідок про стан здоров’я.

У Вінниці повідомлено про підозру місцевому перевізнику, якого викрито на внесенні недостовірних відомостей про псевдоводіїв до системи Шлях.

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Джерело: СБУ
Вінницька область, Київ, махінації, СБУ, строкова служба
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