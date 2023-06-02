Четыре блогера, публиковавшие работу ПВО, взяты под домашний арест

По ходатайству прокуратуры четырем блогерам, которые распространили в интернете видео о работе нашей противовоздушной обороны, избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По решению суда, подозреваемые должны находиться дома до 31 июля 2023 года.

Так, 16 мая во время массированной ракетной атаки по Киеву подозреваемые снимали на видео работу нашей ПВО, а затем публиковали в соцсетях.

Например, 32-летняя киевлянка опубликовала в своих соцсетях запрещенное видео, которое впоследствии распространили пророссийские онлайн-каналы. Еще одна киевлянка опубликовала видео работы ПВО на своей Instragram-странице. Третья жительница столицы также поделилась своими видео в соцсетях.

Уроженка Сумской области, проживающая в Киеве, также сняла на видео результаты сбивания вражеских ракет, которое разослала своим знакомым в различные мессенджеры. Впоследствии женщина пыталась удалить запрещенные видео, чтобы избежать уголовной ответственности.

Однако правоохранители нашли всех блогеров и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (Распространение информации о перемещении, движении, расположении ВСУ…). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Прокуратура в очередной раз призывает граждан не снимать и не публиковать видео работы противовоздушной обороны Украины, перемещения ВСУ и т.д., ведь такая информация может попасть к врагу.

Ранее в Киеве задержали двух мужчин, которые снимали работу украинской противовоздушной обороны во время ракетной атаки РФ.

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