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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Назначал боевые доплаты подчиненным. На Ровенщине ГБР задержало военнослужащего

ДБР
Фото: УНИАН

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю командира роты по морально-психологическому обеспечению одной из воинских частей Ровенской области, который противоправно назначал боевые доплаты подчиненным.

Установлено, что в течение мая-августа 2022 года военный не инициировал перед командиром исключение нарушителей дисциплины из списков на премии и доплаты. Таким образом 16 человек систематически получали очередные выплаты дополнительного вознаграждения в размере 30 тыс. грн.

Из-за бездействия военного государство потеряло около 1 млн грн. Проверяется информация, отдавали ли военные часть доплат офицеру за то, чтобы продолжать их получать.

Назначал боевые доплаты подчиненным. На Ровенщине ГБР задержало военнослужащего

Фото: ДБР

Чиновник воинской части подозревается в халатном отношении военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УКУ).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Кроме того, продолжаются проверки по выявлению аналогичных или других фактов и злоупотреблений с боевыми доплатами.

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Источник: ГБР
ГБР, ВСУ, махінації, Премія, Ровенская область
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