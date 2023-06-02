Назначал боевые доплаты подчиненным. На Ровенщине ГБР задержало военнослужащего

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю командира роты по морально-психологическому обеспечению одной из воинских частей Ровенской области, который противоправно назначал боевые доплаты подчиненным.

Установлено, что в течение мая-августа 2022 года военный не инициировал перед командиром исключение нарушителей дисциплины из списков на премии и доплаты. Таким образом 16 человек систематически получали очередные выплаты дополнительного вознаграждения в размере 30 тыс. грн.

Из-за бездействия военного государство потеряло около 1 млн грн. Проверяется информация, отдавали ли военные часть доплат офицеру за то, чтобы продолжать их получать.

Чиновник воинской части подозревается в халатном отношении военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УКУ).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Кроме того, продолжаются проверки по выявлению аналогичных или других фактов и злоупотреблений с боевыми доплатами.

Источник : ГБР

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