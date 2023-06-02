Призначав бойові доплати підлеглим. На Рівненщині ДБР затримало військовослужбовця
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику командира роти з морально-психологічного забезпечення однієї з військових частин Рівненської області, який протиправно призначав бойові доплати підлеглим.
Встановлено, що протягом травня-серпня 2022 року військовий не ініціював перед командиром виключення порушників дисципліни зі списків на премії та доплати. Таким чином, 16 осіб, систематично отримували чергові виплати додаткової винагороди в розмірі 30 тис. грн.
Через бездіяльність військового держава втратила близько 1 млн грн. Перевіряється інформація, чи віддавали військові частину доплат офіцеру за те, аби продовжувати їх отримувати.
Посадовець військової частини підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 ККУ).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Крім того, тривають перевірки щодо виявлення аналогічних або інших фактів та зловживань із бойовими доплатами.
Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.Юлія Захарченко