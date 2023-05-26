В Лексусе судьи, сбившего насмерть нацгвардейца, нашли бутылку от алкоголя – ГБР

В Лексусе главы одного из райсудов Киевской области, который после полуночи 26 мая сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице, нашли бутылку от алкоголя.

Об этом в комментарии ведущей Вікна Новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщила спикер по коммуникациям Государственного бюро расследований.

Представитель ДБР надеется, что до конца дня будет решение суда о принудительном отборе биологических образцов у задержанного судьи, поскольку добровольно тот пройти обследование для определения состояния алкогольного или любого другого опьянения отказался.

По словам Татьяны Сапьян, еще достаточно времени для того, чтобы результаты обследования не были искажены.

– Мы с вами понимаем, почему задержанный наотрез отказался сдавать тест на наличие алкоголя. Все-таки у человека есть юридическое образование, он занимает достаточно высокую должность, поэтому пытается себя защитить, – отмечает спикер по коммуникациям ГБР.

В ГБР предполагают, что автомобиль судьи двигался с достаточно высокой скоростью, потому что нацгвардеец в момент ДТП просто стоял на блокпосту.

В настоящее время продолжаются экспертизы по установлению всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

После основной из них – принудительного отбора биологических образцов – судье должны объявить подозрение и избрать меру пресечения.

Дальше будет продолжаться следствие. После завершения досудебного расследования обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, что после полуночи 26 мая глава одного из райсудов области за рулем Лексуса совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины на блокпосту в Киеве.

Нацгвардеец от травм скончался на месте.

По данным Украинской правды, задержанный – глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр.

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