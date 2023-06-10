Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: двое погибших, среди восьми пострадавших есть дети

На Киевщине вблизи села Чупира Белоцерковского района на трассе Киев — Одесса 10 июня произошла масштабная авария с участием микроавтобуса Renault и легковушки Hyundai.

В результате столкновения два человека (мужчина и женщина), которые находились в мини-вэне, погибли на месте, еще пять травмированы, в том числе двое детей, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, один ребенок сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.

В Hyundai также трое пострадавших, все госпитализированы в больницы.

Причины столкновения транспортных средств в полиции не уточняют.

Позже в полиции уточнили, что двое погибших в микроавтобусе — это водитель и пассажирка, которая сидела возле него, пострадали еще пятеро его пассажиров. Среди них — 10-летняя девочка, которая сейчас в тяжелом состоянии, и четырехлетний мальчик, у которого ушибы голеней и травма головы.

Во внедорожнике, который в результате удара вынесло на обочину, — трое пострадавших. Все они госпитализированы.

Полиция задержала водителя Hyundai. По факту смертельного ДТП начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УКУ. Она предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Фото: Андрій Нєбитов

Источник : Нацполиция

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