В ДТП под Полтавой погибли четыре человека, еще двое — травмированы
Недалеко от поселка Петровка Полтавской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, а еще два получили травмы.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Полтавской области.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Полтава-Диканька, около 16:20 3-го июня.
По данным следствия, между собой столкнулись автомобили Subaru, под управлением 40-летнего водителя, и автомобиль Renault, под управлением 20-летнего водителя.
— В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля Subaru, а также три пассажира: 13-летний мальчик, 41-летняя и 73-летняя женщины, — говорится в сообщении.
Отмечается, что еще одна пассажирка, 11-летняя девочка, была доставлена в медицинское учреждение для оказания неотложной медицинской помощи. В частности, телесные повреждения также получил водитель автомобиля Renault, который также был госпитализирован.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и следственное управление полиции Полтавщины.
Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.
Напомним, в начале мая в Броварском районе Киевской области произошло ДТП, в котором погиб водитель.
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