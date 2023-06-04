В ДТП под Полтавой погибли четыре человека, еще двое — травмированы

Недалеко от поселка Петровка Полтавской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, а еще два получили травмы.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Полтава-Диканька, около 16:20 3-го июня.

По данным следствия, между собой столкнулись автомобили Subaru, под управлением 40-летнего водителя, и автомобиль Renault, под управлением 20-летнего водителя.

— В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля Subaru, а также три пассажира: 13-летний мальчик, 41-летняя и 73-летняя женщины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще одна пассажирка, 11-летняя девочка, была доставлена в медицинское учреждение для оказания неотложной медицинской помощи. В частности, телесные повреждения также получил водитель автомобиля Renault, который также был госпитализирован.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и следственное управление полиции Полтавщины.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, в начале мая в Броварском районе Киевской области произошло ДТП, в котором погиб водитель.

Источник : Нацполиция

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